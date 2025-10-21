Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?

AFP via Getty Images Birisi sağ üstteki İmparatoriçe Eugienie'nin tacı olmak üzere çalınan eserlerden ikisi müze yakınlarında bulundu.

Soygun, Pazar sabahı Paris saatiyle 09:30 ve 09:40 arasında, yani müze ziyaretçilere açıldıktan dakikalar sonra yapıldı.

Dört hırsız araca bağlı bir mekanik asansör kullanarak, Seine Nehrine yakın bir balkona ulaşıp, müzende kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisine girdi

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, araca yüklü bir merdiven birinci kat penceresinde görülüyor.

Daha sonra hırsızların ikisi kablosuz bir kesiciyle camları keserek müzeye girdi.

Müzedeki koruma görevlilerini tehdit edip, uzaklaşmalarını sağladılar ve iki camla kaplı sergi kutusundan mücevherleri çaldılar.

Fransız medyasına göre girilen üç odadan birinde güvenlik kamerası da yoktu.

Fransa Kültür Bakanlığı, mücevherlerin kültürel miras değeri açısından "paha biçilmez" olduğunu belirtti.

Bu parçaların aynı zamanda binlerce elmas ve değerli taşla süslü olduğu kaydedildi.

Hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğu 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine aitti.

Kraliyet ailesi kökenli değerli eşyaların çoğu 1789 Fransız Devrimi'nden sonra kayboldu veya satıldı. Kurtarılabilen ve bazen de satın alınarak ülkeye geri kazandırılan eserler halen sergileniyor.

Üzerinde iki bin parça elmas olan bir tacı ise kaçarken düşürdüler.

Fransız yetkililere göre sekiz parça mücevher çalındı.

Tarihi mücevherler alanında uzman olan Vincent Meylan, kataloglanmış bu tür mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılmasının imkansız olacağına işaret ediyor.

Taçlar ve değerli taşlarla süslü saç bantları kolayca parçalanıp satılabiliyor.

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand, soygunun güvenlik zaaflarını ortaya çıkarttığını ve dünya genelindeki müzelerin benzer soygunlardan kaygılanması gerektiğini söyledi.

Brand "Çılgın bir hikaye. Son 10 yılın en büyük soygunu diyebiliriz. Louvre'u, dünyanın en önemli müzesini hedef alıp, kaçabiliyorsanız, güvenlikte çok büyük bir sorun vardır demektir" diye konuşuyor.

Reutes ajansına soygunu değerlendiren Brand, "Bu, hırsızların ilk soygunu değildir" diyor ve devam ediyor:

"Normal biri, bir sabah kalkıp, 'Soyguncu olmaya karar verdim, hadi Louvre ile başlayalım' demez.

"Bunlar profesyonel hırsızlar ve daha önce bu işi yapmış kişiler. Kendilerine çok güveniyorlar ve 'Belki bundan kurtulabiliriz' deyip işe koyuldular."

Hırsızların bu eserleri ellerinden çıkıp çıkartamayacakları sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Eserlerin bu haliyle satılamayacağını söyleyen Brand devam ediyor:

"Yani parçalamaları, altını, gümüşü eritmeleri, elmasları almaları gerek. Elmasları ayrı satarsanız, kimse bu soygundan olduklarını bilemez.