        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz | Dış Haberler

        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamas'a bir şans vereceklerini ifade eden Trump, Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda ortadan kaldırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 19:34 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:36
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i Beyaz Saray'da ağırladı.

        ABD Başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Hamas'la ilgili açıklamalarda bulundu.

        Trump "Hamas ile bir anlaşma yaptık. Doğru davranacaklar, iyi olacaklar. Eğer olmazlarsa yok edilecekler." dedi.

        Donald Trump, Hamas'ın liderliği ile ilgili bir sorun olmadığını düşündüğünü ancak Hamas'ın içinde bazı isyancıların olduğunu ifade ederken "Onlar bazı insanları öldürdü." diye konuştu.

        Donald Trump, Hamas'a bir şans vereceklerini bildirdi.

        Ukrayna'ya dair de açıklamalar yapan Trump "Ukrayna savaşı kazanabilir. Ancak ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Kazanacaklar demedim. Her şey olabilir. Savaşlar tuhaftır." diye konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birbirinden nefret ettiğini söyleyen Trump, bu durumun barışın sağlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

