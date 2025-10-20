Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında büyük bir şok yaşarken 1 maç eksiğiyle zirvenin de 12 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, son yıllarda aynı kabusu yaşamaya devam ederken son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, öne geçmesine rağmen 3 dakika içinde yediği 2 golle şok bir mağlubiyet daha yaşadı.
Bu sezonki 3. yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılar, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın da 12 puan gerisine düştü.
Son olarak 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise zirvenin uzağında kalmıştı.
Özellikle sezon başında şampiyonluk yarışına havlu atmaya başlayan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı kötü alışkanlığı sürdürmüş oldu.
Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda ilk 8 maçta 17 puan toplarken, 2022-2023 sezonunda 15 puan, 2023-2024 sezonunda 16 puan, 2024-25 sezonunda ise 20 puan aldı.
Beşiktaş bu sezon ilk 8 maçta sadece 13 puan toplayabildi.
Beşiktaş, ligde kalesinde gördüğü 11 golle de bu alanda da son 5 sezonun en kötüsü oldu.
Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve gelen Sergen Yalçın da şu ana kadar umduğunu bulamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2. haftadaki Alanyaspor maçıyla göreve başlarken 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, bir kez daha bir sezona erken havlu atmak ile karşı karşıya kalırken taraftarlarını da kahretti.