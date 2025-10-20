Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre cinayetin bir gün önce 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

Olcay Özdemir

Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan olayın, Edremit'te bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırıyla bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.