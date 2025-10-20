Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!

        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!

        Balıkesir'de önceki gece yaşanan kabusun yankıları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. İlçede evinde öldürülen Olcay Özdemir adlı kişinin, 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:42
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi.

        İHA'nın haberine göre cinayetin bir gün önce 2 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

        Olcay Özdemir
        Olcay Özdemir

        Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, evde bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olcay Özdemir olduğu tespit edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Öte yandan olayın, Edremit'te bir kişinin iki kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladığı silahlı saldırıyla bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.

        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı! Haberi Görüntüle
        #son dakika
        #Balıkesir
        #Edremit
