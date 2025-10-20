Habertürk
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!

        İstanbul'da tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, yangını 21 yaşındaki K.A.'nın çıkardığını tespit etti. İddiaya göre sevgilisi 64 yaşındaki A.K. ile iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye giremediği için tartışan ve yangın çıkaran K.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan kadın adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ifadesinde 'O ben değilim' dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:51
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        İstanbul Beyoğlu'nda olay, Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        DHA'daki habere göre yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        SEVGİLİSİ İÇERİ ALMADI BİNAYI KUNDAKLADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. (21) isimli kadın yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. (64) arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.’nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        İFADESİNDE 'O BEN DEĞİLİM' DEDİ

        Adliyeye sevk edilen ve 'Mala zarar verme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan K.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.A.'nın emniyetteki ifadesinde, 'Kendisiyle tartıştık ama binayı yakan ben değilim' dediği öğrenildi.

