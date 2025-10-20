Habertürk
        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşandı

        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşandı

        Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, boşandı. İkili, yaptıkları açıklamada; "Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 08:10 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:10
        Boşandılar
        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımıştı.

        İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, boşandı. Yazıcı ile Beydemir'den ayrılığa dair açıklama da geldi.

        Boşanmayla ilgili açıklamada bulunan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir; "Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..." ifadelerini kullandı.

