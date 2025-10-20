Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye ve merhume şarkıcı Güllü, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay canlandırsın" demişti.

Serenay Sarıkaya'ya bir çağrı da Deniz Seki'den geldi. Seki, katıldığı bir programda; "Hayatım film değil, tiyatro oyunu olsun. Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" açıklamasında bulundu.

Kariyeri boyunca 6 filmde rol alan Serenay Sarıkaya, şimdiye kadar rol aldığı filmlerde herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.

'Şaşkın' (2006)

'Plajda' (2008)

'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' (2010)

'Hoşçakal' (2011)

'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' (2013)

'İkimizin Yerine' (2016)

Serenay Sarıkaya, 2019 - 2023 yılları arasında da 'Alice Müzikali'nde rol almıştı.