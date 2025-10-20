Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, paylaşılamıyor: Güllü, Kibariye, Zerrin Özer şimdi de Deniz Seki... - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, paylaşılamıyor

        Görünen o ki Serenay Sarıkaya paylaşılamıyor. Zerrin Özer, Güllü ve Kibariye'den sonra; "Hayatım film değil, tiyatro oyunu olsun" diyen Deniz Seki de kendisini, Sarıkaya'nın canlandırmasını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serenay paylaşılamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye ve merhume şarkıcı Güllü, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay canlandırsın" demişti.

        Serenay Sarıkaya'ya bir çağrı da Deniz Seki'den geldi. Seki, katıldığı bir programda; "Hayatım film değil, tiyatro oyunu olsun. Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" açıklamasında bulundu.

        Kariyeri boyunca 6 filmde rol alan Serenay Sarıkaya, şimdiye kadar rol aldığı filmlerde herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.

        'Şaşkın' (2006)

        'Plajda' (2008)

        'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' (2010)

        'Hoşçakal' (2011)

        'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' (2013)

        'İkimizin Yerine' (2016)

        Serenay Sarıkaya, 2019 - 2023 yılları arasında da 'Alice Müzikali'nde rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız