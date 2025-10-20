Konya'da asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'da asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden çıkan yavru pitona el koydu.

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Konya'da emniyet güçlerince gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktığına işaret edilen açıklamada, durumun DKMP ekiplerine bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine intikal eden ekiplerce pitona el konulduğu ve ilgili kişiye de idari para cezası uygulandığı aktarılarak, "Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulunuldu.