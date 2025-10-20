Habertürk
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!

        Edirne'deki özel bir kreşte, 3 yaşındaki kızının öğretmeni tarafından ısırıldığını öne süren baba Y.K., kreş öğretmeni N.D.'den şikayetçi oldu. ile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:34
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Edirne'de iddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.

        "UYURKEN ÖĞRETMENİ KIZIMI ISIRDI" İDDİASI

        AA'daki habere göre Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.

        BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

        #edirne
        #Son dakika haberler
