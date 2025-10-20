Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
Edirne'deki özel bir kreşte, 3 yaşındaki kızının öğretmeni tarafından ısırıldığını öne süren baba Y.K., kreş öğretmeni N.D.'den şikayetçi oldu. ile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı
Edirne'de iddiaya göre, kızını kreşten almaya giden Y.K, kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.
"UYURKEN ÖĞRETMENİ KIZIMI ISIRDI" İDDİASI
AA'daki habere göre Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.