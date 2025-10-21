ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki haftalarda Budapeşte'de görüşme ihtimalinin olduğunu söylemesinin ardından gözler bu görüşmeye çevrildi. Ancak CNN'e konuşan konuya yakın kaynaklar, şu an için görüşmenin ertelenmiş olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, "gelecek hafta üst düzey danışmanlarıyla bir görüşme yapılacağı konusunda anlaştıklarını" söylemişti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "ABD'nin ilk görüşmelerine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve belirlenecek diğer yetkililer liderlik edecek" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİLİK ERTELENMİŞ OLABİLİR"

Ancak, CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki beklenen görüşmenin şimdilik ertelendiğini söyledi.

Görüşmenin bu hafta neden gerçekleşmediği henüz belli değil, ancak kaynaklardan biri Rubio ve Lavrov'un Rusya'nın Ukrayna işgalinin olası bir şekilde sona ermesi konusunda farklı beklentileri olduğunu söyledi.

Lavrov ve Rubio arasındaki ön görüşmenin ertelenmesinin, Budapeşte'de yapılması beklenen Trump-Putin zirvesi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı da henüz netlik kazanmadı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, CNN'e verdiği demeçte, "Başkan Trump, bu savaşı sona erdirmek ve katliamı durdurmak için barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulmak için sürekli çalıştı. Her iki tarafla da cesurca etkileşim kurdu ve barışı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacak." dedi. Rubio ve Lavrov, Pazartesi günü telefonda görüştü ve savaşın sona ermesi için yapılacak görüşmenin ardından atılacak "sonraki adımları" görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Rubio Başkan Trump'ın vizyonu doğrultusunda, Rusya-Ukrayna savaşına kalıcı bir çözüm bulmak için Moskova ve Washington'ın iş birliği yapma fırsatı olarak yaklaşan görüşmelerin önemini vurguladı" denildi. Kremlin ise görüşmeyi, Trump ve Putin arasında varılan "anlaşmaların hayata geçirilmesi için olası somut adımlar"ı ele alan "yapıcı bir görüşme" olarak nitelendirdi.