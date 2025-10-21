Mersin’in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni (19), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nenni, Tarsus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BAĞCAN'IN 'SÜRGÜN'Ü İLE VEDA

DHA'daki habere göre Nenni’nin ölmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan’ın Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YER BULDU

Şarkının, “Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri” sözlerini seslendiren Nenni’nin görüntüleri sosyal medyada kuzeni tarafından paylaşıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ailesine baş sağlığı dileyip duygusal paylaşımlar yaptı.