        Ons ve gram altında tarihi zirve: Altında yeni bir ralli gelecek mi? İşte 21 Ekim 2025 güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları...

        Ons ve gram altında tarihi zirve

        Altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4 bin 381 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı, gram altında rekorunu tazeledi. Uzmanlar ise altın piyasasında öngörülemez bir döneme girildiğini söylüyor

        Giriş: 21.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 21.10.2025 - 08:13
        Altında yeni zirve
        Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın yine rekor kırdı. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle düşen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yeniden yükselişe geçti.

        Ons altın yüzde 2,6 primle 4.360 doları gördü. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 904 TL ile rekor kırdı.

        Çeyrek altın 9.576 TL’den Cumhuriyet altını ise 38.189 TL’den işlem görüyor.

        Altın fiyatlarındaki ralli, öngörüyü de zorlaştırdı. Altın konusunda Bloomberg'in sıralamasına göre en iyi tahminci konumundaki UBS de 18 Şubat'ta altında 2025 tahminini 3 bin 200 dolara çıkarmıştı. 17 Şubat'ta Goldman Sachs ise altında 2025 tahminini 3 bin 73 dolara çıkarırken 14 Şubat'ta JPMorgan 2025 tahminini 2 bin 950 dolar olarak belirlemişti. Uzmanlar da altın piyasasında öngörülemez bir döneme girildiğini söylüyor.

