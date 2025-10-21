TARAFTAR DESTEĞİNİ ARKASINA ALACAK

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarı-kırmızılı taraftarların, aynı desteği yarın da vermesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 8 bin 500 kapasiteli ve zemini suni çim olan Aspmyra Stadı'nda maça çıkan Bodo/Glimt ekibinin oyuncuları, yarın alışkın olmadıkları bir atmosferde sahaya çıkacak.