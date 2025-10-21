Galatasaray'da ödemeler yapıldı

Milli maç arasından Başakşehir galibiyetiyle dönen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne döndü.

Fikstür çekildiğinde 3 puan hedeflenen maçlar arasında kabul edilen Bodo/Glimt'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda yönetim de hazırlıklarını tamamladı.

Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'nde yoğun bir fikstüre giren sarı-kırmızılılarda futbolcuların ekim ayına kadar olan hak edişleri ve primleri için kollar sıvandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların ekim ayına kadar olan tüm hak edişlerini ödeyerek takım içi motivasyonu yükseltti.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, oyuncuların maaş ödemeleri tamamen kapatılırken, şampiyonluk primlerinde de ödemeler yarılandı.

Geçen sezonun şampiyonluğundan doğan primleri altı eşit takside bölen Galatasaray yönetimi bu altı taksidin yarısını futbolcuların hesaplarına yatırdı.