Ülke tarihinde ilk: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor

Fransa'nın 2007-12 arası Cumhurbaşkanlığını yapan muhafazakar sağın liderlerinden Nicolas Sarkozy, 2007 Cumhurbaşkanlığı kampanyasının eski Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edilmesi iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan mahkum edilmesinden yaklaşık bir ay sonra, Paris'teki La Santé cezaevine giriyor.

Fransa tarihinde ilk defa eski bir Cumhurbaşkanı hapse atılıyor. Daha önce ülkede bu denli yüksek bir makamda olup hapse giren kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi işbirlikçisi Mareşal Philippe Petain'di.

Sarkozy ailesi, eski Cumhurbaşkanı evinden ayrıldığı sırada bir destek mitingi düzenlenmesi çağrısında bulunurken Sarkozy ve eşi Carla Bruni, TSİ. 10.15'te evlerinden el ele çıkarak cezaevine gitti.

Çok sıkı bir şekilde korunan La Santé cezaevine girer girmez, avukatları serbest bırakılması için talepte bulunacak. Mahkemenin karar vermek için iki ayı olacak, ancak kararını hızlı bir şekilde vermesi bekleniyor.

25 Eylül'de Paris Ceza Mahkemesi eski Cumhurbaşkanını beş yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

REKLAM

Meslektaşları Claude Guéant ve Brice Hortefeux'nün 2007 Cumhurbaşkanlığı kampanyasının gizli finansmanını görüşmek üzere Muammer Kaddafi yönetiminin üst düzey bir yetkilisiyle Trablus'ta buluşmasına bilerek izin vermekten suçlu bulundu.

Masum olduğunu iddia eden Sarkozy temyize başvurdu.