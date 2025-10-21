MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hakikat neredeyse bir oradayız. Hakikati seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır. Kıbrıs milli davamızdır. Bu haklı davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı'nı seçmek amacıyla Kıbrıs Türk'leri sandık başına gitmiştir.

"KKTC, TÜRKİYE'YE KATILIM KARARI ALMALI"

Seçim çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı Türkiye'ye katılım kararı almalıdır. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla hiç alakası yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, beka meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir, buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır.

"82 KIBRIS OLMALI"

Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancaktır. Kıbrıs Türk'tür ve hep öyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz.