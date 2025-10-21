Donald Trump: Henüz değil

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, İsrail ile 10 Ekim'de imzaladıkları ateşkesin şartlarına uymaması durumunda Orta Doğu'daki ve çevresindeki ülkelerin "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme" konusunda bildirimde bulunduklarını öne sürdü.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bölge ve çevredeki ülkelerin, Hamas'ın 10 Ekim'de İsrail ile imzaladığı ateşkesin şartlarına uymaması durumunda "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme niyetlerini" ABD'ye ilettiklerini ileri süren Trump, bu niyetlerini ileten ülkelere "henüz değil" yanıtını verdiğini kaydetti.

Donald Trump, Hamas'ın ateşkesin şartlarına uymaya devam edeceğine dair "umutların var olduğunu" savundu.

REKLAM

Bu konuda "yardımcı olmak" isteyen tüm ülkelere teşekkür eden Trump, "Ayrıca Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.