21 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. 2 sanık ise beraat etti. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Karara itiraz edeceğiz" derken, anne Yasemin Minguzzi de "Ben sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi

* Fransa tarihinde ilk: 2007'deki seçimde dönemin Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edildiği iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hapse girdi

* Ticaret Bakanlığı, denetimlerde toksik madde tespit edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (deri) ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesini kısıtladı

* Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sıkışık fikstüre giren Galatasaray'da futbolcuların hak edişlerinin ekim ayına kadar olan bölümü ödendi; şampiyonluk primleri de yarılandı

* Adı Hakan Sabancı ile anılan Tuba Büyüküstün, Sabancı'nın kendisinin fotoğrafını beğenip sonra da geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine "Utanıyorum" dedi

* Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacak