Tekirdağ'da mezarlıktan çaldığı mermerleri evinde kullandığı öne sürülen şüpheli yakalandı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan olay, sadece mezar taşlarını değil, insanların vicdanını da yerinden oynattı. Kabirlerden sökülen mermerlerin bir evin bahçesinde süs eşyası gibi kullanıldığı iddiası, toplumun ortak değerlerine, ölüye saygıya dair incelikli bir yarayı yeniden hatırlattı

