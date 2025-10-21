Tekirdağ'da mezarlıktan çaldığı mermerleri evinde kullandığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan olay, sadece mezar taşlarını değil, insanların vicdanını da yerinden oynattı. Kabirlerden sökülen mermerlerin bir evin bahçesinde süs eşyası gibi kullanıldığı iddiası, toplumun ortak değerlerine, ölüye saygıya dair incelikli bir yarayı yeniden hatırlattı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B'yi evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edildi.
M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.