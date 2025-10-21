Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!

        Edirne'de özel bir bakımevinde 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen hakkında tutuklama kararı çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de özel gündüz bakımevinde, 3 yaşındaki L.K.’nin kolunu ısıran öğretmeni N.D. (26), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, kentteki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu.

        Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı. Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirerek, N.D.’den şikayetçi oldu.

        İŞİNE SON VERİLDİ

        Polisin gözaltına alarak ifadesine başvurduğu N.D., olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Bakımevi olay üzerine öğretmen N.D.'nin görevine son verdi.

        Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen N.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!