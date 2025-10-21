"Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası, sosyal medyadan açıklamada bulunan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre, Trump ile Putin'in yakın gelecekte görüşmesi için bir plan bulunmuyor.