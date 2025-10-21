Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok" | Dış Haberler

        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın gelecekte görüşmesine dair bir plan bulunmuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

        Görüşme sonrası, sosyal medyadan açıklamada bulunan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Bir Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre, Trump ile Putin'in yakın gelecekte görüşmesi için bir plan bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi