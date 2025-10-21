Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana: 3-1 | Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart... Başkent ekibi, Malatya'da oynanan dev maçta Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek kupayı 5. kez müzesine götürdü ve Şampiyonlar Kupası'nı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.
Voleybolda geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı.
Malatya'daki Orduzu Spor Salonu'nda oynanan dev maçta rakibini 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, şampiyonluğa ulaştı.
Başkent ekibi, 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17'lik setlerle kupaya uzanan taraf oldu.
ZİRAAT 5. KEZ ŞAMPİYON!
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi devirerek Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü. Ankara temsilcisi böylece, dev kupayı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.
Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ve Halkbank'ın ise 4'er şampiyonluğu bulunuyor.