Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana: 3-1 | Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart! 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart... Başkent ekibi, Malatya'da oynanan dev maçta Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek kupayı 5. kez müzesine götürdü ve Şampiyonlar Kupası'nı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

