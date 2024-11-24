Ayşe Mine: Yakılacak bir fotoğrafım yok

Pop müziğine devam etseydim, Ajda Pekkan hariç bugün pop müzikte alkışladığınız bazı isimler olmazdı. Bugün 'büyük' diye saydığınız bazı kişiler benim için büyük değil. Onların her zaman arkalarında birileri vardı, benim arkamda kimse olmadı. Ben Türk sanat müziği sanatçısıyım aslında. Herkes kadar arabesk söyledim. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Nilüfer ne kadar söylediğiyse ben de o kadar söyledim ama onlar popçu olarak anıldı. Bu sözlerimle arabeski küçümsediğim düşünülmesin.