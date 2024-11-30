Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ve Edirne ile Çanakkale'de ise sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK DOĞUDA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 7, Az bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu
İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 9, Parçalı az bulutlu
DENİZLİ: 19, Parçalı az bulutlu
MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 18, Az bulutlu
ANTALYA: 20, Az bulutlu
HATAY: 15, Az bulutlu
MERSİN: 18, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 9, Az bulutlu
KONYA: 8, Az bulutlu
YOZGAT: 1, Az bulutlu
BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 4, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 14, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 3, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: -5, Az bulutlu
KARS: 2, Az bulutlu
MALATYA: 4, Az bulutlu
VAN: 5, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu
GAZİANTEP: 13, Az bulutlu
SİİRT: 10, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu