Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
Doğuda kara kış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Erzurum, dün gece eksi 20 dereceyle en soğuk kentimiz olurken; şadırvanlar dondu, camlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. İşte, bembeyaz elbisesiyle Erzurum'dan objektife yansıyanlar...
Yurt genelinde soğuk hava özellikle doğuda etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yoğun kar yağışlarının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.
ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
AA'da yer alan habere göre soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.
ŞADIRVANLAR DONDU, CAMLAR BUZ TUTTU
Kentin birçok yerinde şadırvanların donduğu görülürken, cami kubbesinde ısınmaya çalışan kuşlar da objektife yansıdı.
SALI GÜNÜNE KADAR GECE EKSİ 15-20 ARALIĞINDA
Beyaz elbisesini giyen Erzurum'da, salı gününe kadar sıcaklığı gece eksi 15-20 derece arasında olacağı öğrenildi.