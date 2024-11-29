Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Çocuklara sosyal medya yasaklanacak mı? Roblox ve Discord ne zaman açılacak? Güvenli internet projesinin içeriği ne?Türkiye 5G'ye geçmekte geç mi kaldı? Yeni ulaşım projeleri yolda mı? Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yanıt verdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Yasaklama lafını çok sevmiyorum; düzenleme, çünkü orada çok fazla gri, flu alan var gerçekten. Çok dinamik bir süreç. Onun için bazı şeyleri kaçırmadan yetişmemiz gerekir. Dünyada birçok ülke sosyal medya mecralarıyla ilgili farklı düzenlemeleri her geçen gün hayata geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya platformunun tutuklanmasını biliyorsunuz. Birçok ülkede yasaklamalar var. TikTok'un yasaklanması gibi. Bazı sosyal medya platformunun kamu görevlilerinin işlerinde kullanması yasaklanması vs. Türkiye'deki rakamlara bakacak olursak neredeyse 75 milyon kişi hesaba sahip. Instagram, Youtube'a üye sayısı olan birçok insanımız var. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz.

REKLAM "16 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA HESABI AÇMAMALI" Bazı filmlerde yazıyor, google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birkçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.

Öncelikle şiddete teşvik ediyor, tahrik ediyor. Akran zorbalığı var. Yaşına göre bir insanın muhatap olmaması gereken, pornoya kadar giden içerikler var. Toplumu esasında suça teşvik eden; yaydığı haberlerin sorgulamadan doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yalan habere daha çok inanan taraf genç yaşta olanlar diye de bir başlık koyabiliriz diye düşünüyorum. "CİNSELLİKLE İLGİLİ BİR BAŞLIK AÇABİLİRİZ" Cinsellikle ilgili bir başlık açabiliriz. Aile yapısının bozulmasıyla ilgili başlık açabiliriz. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üstündekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra buyrun gereğini yapın diyeceğiz.

"TC KİMLİK NUMARASINI VERMEMELİYİZ" Burada TC kimlik numarasını vermemeliyiz. Şu anda cep telefonu aboneliğiyle ilgili kriterimiz var. Genelde ailelerin üzerine açılıyor. Belki orada yaşın tespiti ile ilgili bazı sorular sorulacak. İlk etapta tespit edilemezse bile devamında bir dünya yapay zeka var. Bunları tartışıyoruz. Bir şekliyle genel anlamda bunu temin edebileceğiz. Yasal olarak VPN'in kullanılması sözkonusu.

Belli ücret sözkonusudur. Bankacılık sistemleri bunun üzerinden dönüyor. Orayı yasaklamaya kalktığımızda normal işleyen sistemlere bazı engeller getirmiş oluruz. İlerleyen zamanlarda bu anlamda kullanılan VPN'in önlenebilmesi elbette gündemimizde olur. Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblokx ve Discord'un yok.

Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz.