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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası | HABERLER | Son dakika haberleri

        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!

        Ankara'da, 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardımları amacı dışında kullanıp, 20 milyon TL haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada; aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 07:31 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:51
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        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        20 MİLYON TL'LİK ZARAR İDDİASI

        DHA'daki habere göre toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon TL zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında eşzamanlı gözaltı kararı verildi. Diğer 9 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumları değerlendirilecek.

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        BUKET ÖZGÜNLÜ DE GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda, dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        DERNEKTE ARAMA YAPILDI

        Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor. Bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

        HASTA KÖPEKLERİ SİVEREK'TEN ANKARA'YA TAŞIMIŞTI

        Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, haziran ayında Şanlıurfa Siverek'te barınaktan sahiplendiği ve hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

        4 YIL HAPİSLE YARGILANIYORDU

        Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılaması süren Buket Özgünlü, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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