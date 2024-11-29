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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 340 operasyon gerçekleştirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 340 operasyon gerçekleştirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:16
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        'Parada Sahtecilik" açıklaması'
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda 104 şüpheli tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya gelişmelerle ilgili şu bilgileri aktardı:

        2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda;

        104 şüpheli tutuklandı.

        48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu:

        1 milyon 479 bin 260 TL,

        352 bin 576 ABD Doları ve

        3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.

        Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi.

        “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor...

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