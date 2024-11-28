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        Haberler Ekonomi Döviz Sahte dolarda neler yaşandı? - Döviz Haberleri

        Sahte dolarda neler yaşandı?

        Türkiye son 2 gündür 'sahte dolar' kaosuyla kasıp kavruluyor. Gündemi sarsan ve gerçeğinden ayırt etmenin çok zor olduğu bu sahte dolarlarla ilgili HABERTÜRK ilginç detaylara ulaşırken, Başsavcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı. Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği ise konuyla ilgili olarak peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte 'sahte dolarda' şu ana kadar yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:12
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        Sahte dolarda neler yaşandı?
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        Fiziki dolar alım-satımında büyük sorun yaratan 'sahte dolarlar' Türkiye'nin gündemine oturdu. Kalpazanlık vakaları ilk kez gerçekleşmese de son günlerde artan sayıda vatandaş döviz büroları ve bankalarda dolarlarını bozamadığı için şikayette bulunuyordu.

        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği Haberi Görüntüle

        Konuyu araştıran HABERTÜRK yaşanan sıkıntıların kaynağının piyasada çok fazla sahte dolar dönmesi ve söz konusu sahte dolarların para sayma makineleri tarafından tespit edilememesi olduğunu öğrendi. Konuyla ilgili dün Didem Ernez'e açıklamada bulunan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, “Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Bu haberle beraber tüm Türkiye sahte dolar vakasını konuşmaya başladı.

        GÜNEYDOĞU VE BULGARİSTAN'DAN GİRİŞ OLDU

        Bugün ise Çetiner Çetin sahte dolarlarla ilgili detaylara ulaştı. Çetin'in haberiyle Türkiye bu sefer de sahte dolarların Güneydoğu sınırından Türkiye'ye sokulduğunu ve Antalya'da bu sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto para alınmaya çalışıldığını öğrendi.

        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası Haberi Görüntüle

        Çetiner Çetin diğer bir haberinde ise gerçekten ayırt etmenin çok zor olduğu sahte 100 dolarlık banknotlardan birisinin Bakırköy'de bir döviz bürosunda bozdurulmaya çalışıldığını bildirdi. Güneydoğu'nun yanında Bulgaristan sınırından da sahte paraların Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini paylaştı.

        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar Haberi Görüntüle

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Sahte dolar haberlerinin basında yer bulması ve konunun sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmasının üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. HABERTÜRK'ten Ceylan Sever'in bildirdiği bu gelişmeye göre başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle

        TCMB'DEN VE TBB'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

        Konuyla ilgili soruşturma açıldığı haberiyle benzer dakikalarda Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" denildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması Haberi Görüntüle

        TÜYEMDER'DEN KAPALIÇARŞI VE HABERTÜRK TV'DE AÇIKLAMALAR

        Son olarak döviz bürolarının çatı derneği olan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yöneti̇m Kurulu Başkanı Mehti Şeren Kapalıçarşı'da bir basın açıklamasında bulundu. Şeren, piyasada dolaşıma giren sahte dövizler hakkında elinde iki tane doları göstererek "Ben bir haftada 2 paraya rastladım, onlar da tespit ediliyor. Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor" dedi.

        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor" Haberi Görüntüle

        Bu açıklamanın ardından HABERTÜRK TV'de canlı yayına katılan Mehti Şeren "Belki bazı banka müdürleri bana kızacaklar ama şu anda bu işin sorumlusu bankalar. Yetkili müesseselerden almaları gerekiyor gerçek dolarları. Söylendiği miktarda sahte para piyasada yok. Yetkili müessesenin anlayamayacağı kadar iyi yapılmış sahte dolar yok. Merkez Bankası ve bankalar bu paraları bizden alsın. Biz de vatandaşın parasını alalım" ifadelerini kullandı.

        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor" Haberi Görüntüle
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