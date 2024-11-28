Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar' olayında sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

HABERTÜRK, PERDE ARKASINA ULAŞTI

Sahte dolar skandalıyla ilgili detaylara Habertürk ulaşmıştı. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, olayın turistik bölgelerde patlak verdiği ve büyük vakalardan birinin Antalya'da bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi.