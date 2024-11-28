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        Haberler Gündem Güncel Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:50
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        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
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        Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar' olayında sıcak bir gelişme yaşandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

        HABERTÜRK, PERDE ARKASINA ULAŞTI

        Sahte dolar skandalıyla ilgili detaylara Habertürk ulaşmıştı. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, olayın turistik bölgelerde patlak verdiği ve büyük vakalardan birinin Antalya'da bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre sahte dolarlar Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken, toplam tutarın da milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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