ABD'li First Lady Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Rusya'nın kontrolündeki Oleshky kentinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında 29 Ekim'den başlayacak bir ateşkesi sağladığını duyurdu.

Beyaz Saray, "Her iki taraf da insani yardımların girişine olanak tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleshky'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurma konusunda anlaştı" ifadesine yer verildi.

Bu gelişme, Melania Trump’ın eşi Başkan Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e, Şubat 2022’de Rusya'nın saldırısıyla başlayan savaşı sona erdirmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir anlaşmaya varması yönünde baskı yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

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"Kentteki durum vahim"

Melania Trump, "Oleshky'deki durum vahim. Oleshky, felaketin eşiğinde olan bir cephe hattı şehri. Şehirde kalan nüfus, acilen tıbbi bakıma, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlılardan oluşuyor" dedi.

First Lady, ateşkesin her iki ülkeden sivil ekiplerin bölge sakinlerini evlerinde ziyaret etmesine ve Rusya ya da Ukrayna’ya tahliye edilmek isteyenlerin ulaşımının koordine edilmesine olanak tanıyacağını belirtti. Süreci belgelemek üzere bu ekiplere henüz ismi açıklanmayan bir Amerikan medya kuruluşu da eşlik edecek.

Beyaz Saray’a göre, Kherson’un karşısında, Dinyeper Nehri kıyısında yer alan Oleshky'de savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişi yaşarken, günümüzde bu sayı —çoğunluğu yaşlılar ve çocuklar olmak üzere— 1.700 ila 2.000 kişiye düşmüş durumda.