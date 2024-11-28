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        Haberler Ekonomi Para Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor? - Para Haberleri

        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?

        Piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşanıyor. Sahte banknotları, para sayma makineleri ve ATM'ler bile ayıramıyor. Piyasada döviz trafiği durdu. Uzmanlar para sayma makinelerinin güncelleneceğini ve bu güncellemenin bir haftada 10 gün sürebileceğini söyledi. Peki, yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?

        Giriş: 28.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:10
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        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
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        Türkiye piyasalarda dolaşımda olan ve gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkânsız olduğu sahte dolar kriziyle çalkalanıyor. Dün HABERTÜRK'ün gündeme getirdiği 'sahte dolarlar' döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler ise olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceğine işaret ediyor.

        Sahte doların perde arkası
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        "PARA SAYMA MAKİNELERİNE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ GELECEK"

        Dün, yaşananlarla ilgili konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, “Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve bir önceki beyaz baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.

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        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği Haberi Görüntüle

        YAZILIM GÜNCELLEMESİ NEDEN 1 HAFTA SÜRÜYOR?

        Büyük döviz büroları, yüksek hacimli döviz ticareti yapan işletmeler ve bankalar Kisan, Glory ve Ribao gibi markaları kullanıyor.

        Hitachi, Jetcom, Kisan gibi markaların distribütörlüğünü yapan Teknosel'in Satış Müdürü Ali Metin," Sahte dolarlarla ilgili datalar yurt dışında üreticiye gönderiliyor. Burada üreticiler o datalara göre yazılım yapıyor. Daha sonra bu yazılım makinelere yükleniyor. Bu süreçte bir haftayı bulabilir" dedi.

        Dolayısıyla son günlerde dolaşıma giren sahte paraların dataları üreticilere yeni yollandı ve ilgili güncellemeler sıfırdan yazılıyor. Bu sebeple tamamlanmaları uzun sürüyor.

        Edinilen bilgilere göre, bazı bankların para sayma makinelerinde yazılım güncellemesinin tamamlandığı bazılarında ise güncellemenin sürdüğü öğrenildi.

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