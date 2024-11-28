Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz
Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal, 2017'de verdikleri pozu yıllar sonra tekrarladı
Giriş: 28.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:20
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Sinem Kobal, Aslı Enver ve Fahriye Evcen bir etkinlikte bir araya geldi.
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Hasret gideren arkadaşların çektirdikleri fotoğraf, 2017'de çektirdikleri bir fotoğrafı hatırlattı.
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Sinem Kobal, 7 yıl içinde toplamda 5 çocuk sahibi olmalarını; "Ve +5" notuyla yayımladı. Aslı Enver ile Fahriye Evcen de benzer bir paylaşımda bulundu.