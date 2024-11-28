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        Haberler Magazin Ünlü oyuncular Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poza beğeni yağdı! Güncel Magazin Haberleri

        Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz

        Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal, 2017'de verdikleri pozu yıllar sonra tekrarladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:20
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        Sinem Kobal, Aslı Enver ve Fahriye Evcen bir etkinlikte bir araya geldi.

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        Hasret gideren arkadaşların çektirdikleri fotoğraf, 2017'de çektirdikleri bir fotoğrafı hatırlattı.

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        Sinem Kobal, 7 yıl içinde toplamda 5 çocuk sahibi olmalarını; "Ve +5" notuyla yayımladı. Aslı Enver ile Fahriye Evcen de benzer bir paylaşımda bulundu.

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        Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden; Lalin ve Leyla, Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile evliliğinden Elay, Fahriye Evcen'in ise Burak Özçivit ile evliliğinden Karan ve Kerem adında çocuğu bulunuyor.

        #Fahriye Evcen
        #aslı enver
        #sinem kobal
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