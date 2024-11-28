Sinem Kobal'ın Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden; Lalin ve Leyla, Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile evliliğinden Elay, Fahriye Evcen'in ise Burak Özçivit ile evliliğinden Karan ve Kerem adında çocuğu bulunuyor.