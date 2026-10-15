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        Haberler Gündem Güncel Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #hava durumu
        #meteoroloji
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