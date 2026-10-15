Fon düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının yatırımcılarının haklarının korunması ve fonlardaki varlıkların geri kazanım sürecinin düzenlenmesini amaçlayan ‘Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi' görüşüldü. Teklif sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemenin kapsamına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından yapılan oylamada kanun teklifinin maddeleri, kabul edilen 3 önergeyle birlikte kabul edildi.

MKK ile tasfiye işlemlerinden sorumlu kuruluşların kayıtlarının mutabakatı esas alınacak

Teklifle tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının varlıklarının nakde çevrilmesi, fon pay sahiplerinin haklarının korunması, yatırımcıların zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen tutarların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılması öngörüldü. Kabul edilen önergelerle fon pay sahipliğinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarıyla mutabakat sağlanarak belirlenmesi ve belirli fonlardan elde edilen getirilerin enflasyon ölçütünü aşan kısmının isteğe bağlı iadesine ilişkin hükümler de düzenlendi.

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Kabul edilen önergeler doğrultusunda fon pay sahipliğinin belirlenmesinde MKK ile tasfiye işlemlerinden sorumlu kuruluşların kayıtlarının mutabakatı esas alınacak. Fon pay sahipleri, ilgili fonun tasfiye bakiyesinden ödeme alma hakkı bulunduğu bu kayıtların karşılaştırılması sonucunda tespit edilen kişiler olacak. Böylece hak sahipliğinin fon ve hesap bazında belirlenmesi, ödemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve kayıtlar arasındaki tereddütlerin giderilmesi hedeflendi.

Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek

Teklifte, fonların nakde çevrilen varlıklarından elde edilen tutarın yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde ara ödeme mekanizmasının uygulanması öngörülüyor. Buna göre ilgili şartların oluşması halinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmamak kaydıyla ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde bulunan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörüldü.

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Ara ödemelerin fonun tasfiye bakiyesinden karşılanması, ödeme tutarlarının hesaplanmasında yatırımcıların net yatırım tutarları ile ilgili fonun mevcut nakit imkanlarının dikkate alınması düzenleniyor. Fon varlıklarının tasfiyesi ve geri kazanım işlemleri sonucunda elde edilen tutarlara göre nihai ödeme sürecinin ayrıca yürütülmesi hedefleniyor.

Belirli getirilerin enflasyonu aşan kısmı isteğe bağlı iade edilebilecek

Kabul edilen önergelerden biriyle teklifin 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, belirli fonlarda tasfiye tarihine kadar katılma paylarını fona iade ederek ödeme almış kişilerin elde ettikleri getirinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanacak tutarı aşan kısmını, Kurulca ilan edilen hesaplara isteğe bağlı olarak iade edebilmesine imkân tanınıyor.

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Düzenleme ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde belirtilen fiiller kapsamında kazanç elde eden kişilerin söz konusu paylardan elde ettikleri getirilerin hesaplanmasına ilişkin hükümler içeriyor. Bu kapsamda alım maliyetinin tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenmesi sonucunda bulunan tutarı aşan getirinin belirlenen şartlar çerçevesinde genel hisse iade hesabına isteğe bağlı olarak aktarılabilmesi öngörülüyor. Hesaplama dönemi, iade edilecek tutar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde SPK yetkili olacak.

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Fon varlıklarından çıkarılan değerler geri kazanılacak

Teklifle, fon mal varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesine ilişkin hükümler de düzenleniyor. Fon kurucusu veya yöneticisi portföy yönetim şirketinden tahsilat sağlanamaması ya da tahsilatın mümkün olmadığının açık olması halinde, zararın oluşumunda sorumluluğu bulunduğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de gidilebilmesi öngörülüyor. Ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlığı değerlerinin fonla hukuki ve ekonomik bağlantısının bulunması halinde, ilgili yasal şartlar çerçevesinde geri kazanım sistemine dahil edilmesi de teklifin hükümleri arasında yer alıyor. Doğrudan fona devredilmesi mümkün olmayan bazı varlıklar bakımından TMSF'nin kayyım olarak atanabilmesi ve bu varlıkların satılması veya tasfiye edilmesi öngörülüyor.

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Geri kazanılan tutarlar fon bazında ayrı hesaplarda izlenecek

Düzenlemeyle tahsil edilen veya iade edilen tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde her fon için ayrı alt hesaplarda izlenmesi öngörülüyor. Bu tutarların TMSF'nin kendi mal varlığından ayrı tutulması ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılması amaçlanıyor. Tasfiye sürecinde zorunlu giderler düşüldükten sonra kalan tutarların hak sahiplerine dağıtılması, tasfiye tamamlandıktan sonra tahsil edilen paraların ise mükerrer ödemeye yol açmayacak şekilde ilgili geri kazanım hesaplarına aktarılması düzenleniyor.

Kanun teklifiyle tasfiye işlemlerinin şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin doğru belirlenmesi, fon varlıklarının ekonomik değerinin korunması ve hukuka aykırı işlemler nedeniyle oluşan kayıpların geri kazanılması hedefleniyor.

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Teklifin maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesiyle komisyon aşaması tamamlandı. Düzenleme, yasalaşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.