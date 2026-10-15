UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ, ÖNEMLİ DERSLER ÇIKARDIK"

Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu. Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Buradan çok önemli dersler çıkardık. Hepimize büyük ders oldu. Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına.

"BU MAÇI UNUTUP ALANYASPOR MAÇINA HAZIRLANMALIYIZ"

2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz. Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Kabul edilir değil. Özür diliyoruz. Bunu bir kenara bırakacağız. Çok önemli dersler çıkardık. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız.

"KANTE OYNAYAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Devre arasında 1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. Oynayamayacağını söyledi. Yapacaktık ama 62'ye kadar takım güzel reaksiyon verdi. Her şey güzel gidiyordu. Bir hata sonrası penaltı olunca oyun koptu. Kante'yi merkeze alıp, kan değişikliği yaparak daha tecrübeli, daha az pas hatası yapan bir oyuncuyla orayı tutmak istedik ama kendisi yüzde yüz hazır olmadığını, 'Oynarsam risk olur' dedi. Orası için, 6-8 oynayacak bir Bartuğ, bir Levent vardı. Sonra hata olunca mecbur değişiklik yaptık.

"OYUNCULARIN HATASINI ÖNGÖREMEZSİNİZ"

Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa... Bu seviyede bu oyuncuların bu hataları yapacağını bunu öngöremezsiniz. Bunun taktiği yok. Anlatabiliyor muyum? İlk devre takım gerekli oyunu oynadı, pozisyonları üretti. Hatadan kazanmadık. Biz değerlendiremedik, rakip değerlendirdi. İçeri 3-0 girdik. İkinci devre o hata olunca maalesef böyle bir fark oldu.