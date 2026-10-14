UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kaybetti.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Johan Manzambi, 31. ile 39. dakikalarda Nicolas Jackson ve 68. (p) ile 72. dakikalarda Ross Barkley ve son olarak 90. dakikada ise Tammy Abraham kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. İlk 2 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Aston Villa deplasmanda Viking'e konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

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15. dakikada sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.

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39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Skriniar'ın kafa vuruşunda, kaleci Suzuki topu kontrol etti.

52. dakikada orta alanda topu kapan Mbaye'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan McGinn, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ederson bu pozisyonda gole izin vermedi.

66. dakikada Aston Villa hızlı çıktı. Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu kapan Jackson, savunmanın arkasına sarkan Mbaye'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, Ederson topu önledi.

67. dakikada Aston Villa penaltı kazandı. Mbaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manzambi, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada penaltıda topun başına Barkley geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 4-0.

72. dakikada Aston Villa bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Mbaye, ceza yayı üzerindeki Barkley'e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Bartuğ'a çarpan top, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak köşeden ağlarla buluştu: 5-0.

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağ kanatta topla buluşan McGinn, ceza sahasına girip arka direkte boş pozisyondaki Abraham'a pasını aktardı. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 6-0.

Karşılaşma, Aston Villa'nın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.