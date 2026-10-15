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        Fenerbahçe 34 yıl aradan sonra 6 farkla mağlup oldu!

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 34 yıl aradan sonra ilk kez ağır bir yenilgi aldı. Fenerbahçe son olarak 1992'de oynanan Sigma Olomouc maçını 7-1 kaybetmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

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        TRİBÜNLER İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA DAVET ETTİ

        Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.

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        BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE 2'DEN FAZLA GOL GÖRDÜ

        Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.

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        Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.

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        YAKLAŞIK 3 YIL SONRA YİNE AVRUPA'DA FARKLI MAĞLUBİYET

        Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı. 2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.

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        ASTON VILLA'YA YİNE MAĞLUP

        Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

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        İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.

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        İSMAİL YÜKSEK'İN TOP KAYIPLARI PAHALIYA MAL OLDU

        Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi. Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.

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        KARTAL 70'TE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.

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        OĞUZ DİREĞİ GEÇEMEDİ

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı. İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

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        34 YIL SONRA EN FARKLI YENİLDİ

        Sahadan 6-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, 1992 yılında Sigma Olomouc karşısında 7-1 mağlup olmuştu.

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        GREENWOOD'A TEPKİ

        Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü. Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.

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        #fenerbahçe
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #ASTON VİLLA
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