Fenerbahçe 34 yıl aradan sonra 6 farkla mağlup oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 34 yıl aradan sonra ilk kez ağır bir yenilgi aldı. Fenerbahçe son olarak 1992'de oynanan Sigma Olomouc maçını 7-1 kaybetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLER İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA DAVET ETTİ
Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.
BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE 2'DEN FAZLA GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.
YAKLAŞIK 3 YIL SONRA YİNE AVRUPA'DA FARKLI MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı. 2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.
ASTON VILLA'YA YİNE MAĞLUP
Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.
İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.
İSMAİL YÜKSEK'İN TOP KAYIPLARI PAHALIYA MAL OLDU
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi. Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.
KARTAL 70'TE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.
OĞUZ DİREĞİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı. İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
34 YIL SONRA EN FARKLI YENİLDİ
Sahadan 6-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, 1992 yılında Sigma Olomouc karşısında 7-1 mağlup olmuştu.
GREENWOOD'A TEPKİ
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü. Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.