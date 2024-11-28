İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet! İstanbul Pendik'te sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Maktullerin kimlikleri saptandı. Yapılan incelemede 2 kişinin de başından vurulduğu belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:31 facebook

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