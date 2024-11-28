Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.653,23 %0,14
        DOLAR 34,6348 %-0,02
        EURO 36,6339 %0,09
        GRAM ALTIN 2.940,69 %0,13
        FAİZ 40,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,35 %-0,56
        BITCOIN 95.462,00 %-0,97
        GBP/TRY 43,8848 %-0,08
        EUR/USD 1,0547 %-0,18
        BRENT 72,48 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 4.808,03 %0,13
        Haberler Ekonomi Otomobil Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı - 90 yıllık motosiklet devi KTM iflas yolunda ilerliyor... - Otomobil Haberleri

        90 yıllık motosiklet devi iflas yolunda ilerliyor...

        KTM, Husqvarna ve GasGas markalarının ana şirketi olan Pierer Mobility, satışlardaki yavaşlama, ürün stok fazlası ve büyük finansal sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Pandemi sonrası yükselen güçlü ürünlerinin satışlarındaki artışın sonrasındaki dönemde yavaşlamasıyla birlikte, şirketin agresif satış hedeflerine ulaşması zorlaştı. Bu sorunlar henüz tüketicilere yansımamış olsa da, Pierer Mobility'nin gelecekte ayakta kalabilmesi için ciddi değişikliklerin yapılması gerektiği giderek daha belirgin hale geliyor. Markanın üretimini iki yıl içinde 1 milyar Euro'nun üzerinde düşüreceği belirtiliyor

        Giriş: 28.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        90 yıllık geçmişe sahip motosiklet markası KTM'nin ana şirketi Pierer Mobility iflas bayrağını çekiyor.

        Hisseleri sene başından bu yana gerileyen firmanın kaybı yüzde 84'e ulaşırken, son zamanlarda, şirketin Avrupa'da işlem gören hisse senetleri ciddi bir düşüş yaşadı ve tamamen iflas olasılığına dair söylentiler yayıldı. Pierer Mobility, borçlarını kapatmak için yeni yatırımcılar veya kredi sağlayıcılar arıyordu ancak bu konuda zamanı tükenmiş görünüyor.

        Bloomberg'in bildirdiğine göre, girişimci Stefan Pierer ve Hintli Bajaj Auto Ltd.'nin sahibi olduğu şirket, Avrupa çapında yaşanan endüstriyel kriz ve motosikletlere olan talebin azalması nedeniyle mali sıkıntılarla karşı karşıya. Ana şirketi Pierer Industrie AG, Pazartesi günü alacaklılardan yaklaşık 250 milyon Euro (262 milyon dolar) borcun vadesini uzatmalarını istedi.

        REKLAM

        Pierer Mobility, KTM revizyonunun üretimin yeniden boyutlandırılmasını ve fazla stokun kademeli olarak ayarlanmasını içereceğini ve Avusturya tesislerinin üretimini önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar Euro'dan fazla azaltacağını söyledi.

        YENİ PLAN VE YÖNETİM AÇIKLAMASI

        Bugün, Pierer Mobility'nin ortak CEO'ları Stefan Pierer ve Gottfried Neumeister, KTM'nin basın açıklaması ve Pierer Mobility web sitesinde yeni bir plan duyurdular. Stefan Pierer, "Son otuz yıl boyunca, Avrupa'nın en büyük motosiklet üreticisi olma yolunda büyüdük. Dünya genelinde milyonlarca motosiklet sürücüsüne ilham verdik. Şimdi geleceğe yönelik bir ara veriyoruz. KTM markası hayatımın işi ve bunu savunacağım" ifadelerini kullandı.

        Gottfried Neumeister ise, "Şirketin mevcut durumunu ele alarak önemli katkılarda bulundum. Birlikte, şirketi başarıya geri döndüreceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

        Şirket, uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma planları hazırladı. Bu plan, KTM Grubu'nun varlığını sürdürmek ve zorlukların üstesinden gelmek için temel oluşturmayı amaçlıyor.

        KTM'NİN İFLAS DAVASI

        Pierer Mobility, KTM AG'nin Avusturya'da kendine yönetilen iflas davası başvurusu yapacağını duyurdu. KTM, 'Çok yüksek üç basamaklı milyon Euro' finansman gereksinimini karşılayamayacağını açıkladı. Şirket, kredi sağlayıcılarıyla bir yeniden yapılandırma planı konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor. Hisse senetleri, %45 oranında düşerek, bir günlük en büyük kaybı yaşadı ve yıl içindeki toplam kaybı %84'e yükseldi.

        Pierer Mobility, Avrupa genelindeki endüstri krizi ve motosiklet talebinin zayıf kalması nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya. Şirketin ana kuruluşu Pierer Industrie AG, kredi sağlayıcılarından yaklaşık €250 milyon ($262 milyon) borcun vadesini uzatmalarını istedi. KTM'nin yeniden yapılandırma süreci kapsamında, üretim ve stok fazlası azaltılacak ve Avusturya tesislerindeki üretim iki yıl içinde €1 milyar oranında düşürülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte