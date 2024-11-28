Wanda Nara, Mauro Icardi ile yollarını resmen ayırmadan, rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamıştı.

Arjantinli yıldız futbolcunun bir süredir Kolombiyalı avukatıyla aşk yaşadığı ileri sürüldü. Avukat Angela Burgos, söz konusu iddialarla ilgili İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a açıklama yaptı.

Angela Burgos; "Şu anda aklımda kimse yok. Icardi çekici biri, çok kültürlü, centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" dedi.