Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kolombiyalı avukat, aşk söylentilerine yanıt verdi
Wanda Nara, Mauro Icardi ile yollarını resmen ayırmadan, rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlamıştı.
Boşanma aşamasındaki çift, Wanda Nara'nın 'cinsiyete dayalı şiddet' iddiasıyla da mahkemelik olmuştu.
İtalyan basınından dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi'nin, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Arjantinli yıldız futbolcunun bir süredir Kolombiyalı avukatıyla aşk yaşadığı ileri sürüldü. Avukat Angela Burgos, söz konusu iddialarla ilgili İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a açıklama yaptı.
Angela Burgos; "Şu anda aklımda kimse yok. Icardi çekici biri, çok kültürlü, centilmen ama şu anda başka bir şey düşünüyorum" dedi.