Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu! "Tuhaf karşılandı ama alıştık | Trabzon haberleri | Son dakika haberleri

        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu! "Tuhaf karşılandı ama alıştık!"

        Trabzon'un Of ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle 4 katlı Kur'an kursu, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, öğrenci sayısının zamanla azalmasıyla kullanılmayan boş haldeki kursun altında kalan, tünel görünümlü yoldan geçerek evlerine ulaşım sağlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında yapılaşmaya karşı bulunan sıra dışı çözümlerle dikkat çekiyor. Of ilçesine bağlı Çataldere Mahallesi’nde kız öğrenciler için Kur'an kursu yapılması için çalışma başlatıldı.

        YOLUN ÜZERİNE 4 KATLI BİNA İNŞA ETTİLER

        DHA'da yer alan habere göre ancak mahallede uygun arazi bulunamayınca kursun, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Kurs, yıllar önce beton direkler üzerine 4 kat olarak yapıldı. Yöre halkı, araçlarıyla kurs binasının altındaki 10 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğindeki tünel görümlü yoldan geçerek evlerine ulaşımlarını sağlıyor.

        REKLAM

        "TUHAF KARŞILANDI AMA ALIŞTIK"

        Köyde yaşayan İlyas Balık, ilgi çeken yapının, ilk defa görenler tarafından tuhaf karşılandığını ifade ederek, “Köyümüzün girişinde bulunan bu 4 katlı bina, Kur'an kursuna aittir. Kız öğrencilerin kalabileceği bir yer olarak yapılmıştır. Başka müsait bir yer olmadığından buraya yapılması uygun görülmüş. Uzun yıllar hizmet vermiştir. Arazi kıtlığını bölgede herkes biliyor. Yapıldığında tuhaf karşılandı ama şimdi alıştık" dedi.

        "DEĞİŞİK BİR YAPI"

        Kur'an kursunun alan yetersizliğinden inşa edildiği söyleyen Mehmet Şenterzi, “Burası Of'un ilk Kur'an kurslarındandır; 70’li yıllarda yapıldı. Düz alan yeterli olmadığından tünelin üzerinde yapıldı; değişik bir yapı. Tünelin üstünde de 4 kat kurs var. Zamanla kız öğrenci sayısı azaldı, böylece boş kaldı” diye konuştu.

        "BU ŞEKİL BİNA NADİR GÖRÜLÜR"

        Musa Şenterzi de araçların kurs binası altından geçtiğini belirterek, “Yerimizin dar ve küçük, öğrencilerin de çok olmasından dolayı eskiden buraya böyle bir şey yapmayı planlamışlar. Yolun 5 metre genişliği var. Bina, tünel üzerinde yapılmış. Arabalar altından geçiyor. Bu şekil bina nadir görülür" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı