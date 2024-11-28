İstanbul'da alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki Çatmamescit Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden, kanser hastası olduğu öğrenilen Meral S'den (79) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAŞLI KADIN HAREKETSİZ BULUNDU

AA'da yer alan habere göre eve giden polis, yaşlı kadını odada hareketsiz halde buldu.

YÜZÜNDE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, yüzünde şişlikler ve morluklar görülen Meral S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.