Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Slavia Prag Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? MUHTEMEL 11'LER - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına çıkacak

        Avrupa Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve Manchester United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

        Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

        2

        Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.

        3

        MERT MÜLDÜR SOL BEKTE

        Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, bu akşamki maçta da solda olacak. Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

        4

        DJİKU VE SAMET 11'E

        Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle yarın Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.

        5

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11

        Livakovic

        6

        Osayi

        7

        Samet

        8

        Djiku

        9

        Mert Müldür

        10

        Fred

        11

        İsmail

        12

        Szymanski

        13

        Tadic

        14

        Maximin

        15

        Dzeko

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"