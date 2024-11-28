Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına çıkacak
Avrupa Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve Manchester United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.
Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.
MERT MÜLDÜR SOL BEKTE
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, bu akşamki maçta da solda olacak. Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.
DJİKU VE SAMET 11'E
Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle yarın Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11
Livakovic
Osayi
Samet
Djiku
Mert Müldür
Fred
İsmail
Szymanski