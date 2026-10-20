Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri ve küresel yakıt fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle Brent petrol beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Petrol, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 111 doların üzerini gördü
Petrol fiyatları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef aldıkları yönündeki açıklamaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri, küresel yakıt fiyatlarındaki yüksek seyir ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğine ilişkin endişelerle son 5 ayın zirvesini gördü.
Petrol, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 111 dolardan işlem görüyor.
İran'ın IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın güvenliğini korumak adına dünyanın en önemli enerji geçiş noktası üzerinde kontrol sağlamaktan başka "seçeneği olmadığını" ifade etmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler ise son 48 saatte Suudi Arabistan'daki havalimanları ile Saudi Aramco'ya ait tesislere saldırı düzenlediklerini iddia etmişti. Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını yeniden başlatabileceğine ilişkin açıklamalar da piyasalardaki arz endişelerini canlı tutuyor.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise pazartesi günü Fox News’e yaptığı açıklamada, akışın savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 80’ine gerilendiğini söylemişti.