Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddasına yanıt geldi

        "Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddasına yanıt geldi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne yönelik iddialarına Kuzey Kore medyasından yanıt geldi. Kuzey Kore medyası, Kim'in sergi ziyaretine ilişkin haberinde fotoğraflarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybettiği iddiasının ardından Pyongyang yönetimi, Kim'in bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiği görüntüleri yayımladı.

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in 19 Ekim'de hükümet yetkilileri ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisine katılmasına ilişkin bir haber yaptı.

        Haberde, Kim'in kızıyla birlikte sergiyi gezdiği ve incelediği görülen çok sayıda fotoğrafı paylaşıldı.

        KCNA'nın haberinde iddialara doğrudan yanıt verilmezken, yayımlanan haber ve fotoğraflar "Kim'in sağlık durumunun iyi olduğuna" işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

        REKLAM

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kim'in beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini ve tedavi için Çin'e sevk edildiğini, bazıları ise öldüğünü öne sürmüştü.

        Güney Kore'nin Yonhap ajansına konuşan diplomasi ve güvenlik kaynakları, iddiaları destekleyecek "hiçbir şey" duymadıklarını söylemişti.

        ÖLÜM İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar daha önce de ortaya atılmıştı. Kuzey Kore liderinin 2020 yılında uzun süre kamuoyu önünde görünmemesi üzerine hayatını kaybettiği yönünde söylentiler yayılmıştı.

        Güney Koreli eski milletvekili Ji Seong-ho, o dönemde Kim'in öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söylemişti. Ancak Kim'in daha sonra bir fabrika açılışında görüntülenmesiyle iddialar doğrulanmamış, Ji açıklamaları nedeniyle özür dilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler: İçinde adam var

        SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenle...
        #kuzey kore
        #Kim Jong Un
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim