"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddasına yanıt geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybettiği iddiasının ardından Pyongyang yönetimi, Kim'in bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiği görüntüleri yayımladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in 19 Ekim'de hükümet yetkilileri ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisine katılmasına ilişkin bir haber yaptı.

Haberde, Kim'in kızıyla birlikte sergiyi gezdiği ve incelediği görülen çok sayıda fotoğrafı paylaşıldı.

KCNA'nın haberinde iddialara doğrudan yanıt verilmezken, yayımlanan haber ve fotoğraflar "Kim'in sağlık durumunun iyi olduğuna" işaret eden bir gelişme olarak değerlendirildi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kim'in beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini ve tedavi için Çin'e sevk edildiğini, bazıları ise öldüğünü öne sürmüştü.

Güney Kore'nin Yonhap ajansına konuşan diplomasi ve güvenlik kaynakları, iddiaları destekleyecek "hiçbir şey" duymadıklarını söylemişti.

ÖLÜM İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar daha önce de ortaya atılmıştı. Kuzey Kore liderinin 2020 yılında uzun süre kamuoyu önünde görünmemesi üzerine hayatını kaybettiği yönünde söylentiler yayılmıştı.

Güney Koreli eski milletvekili Ji Seong-ho, o dönemde Kim'in öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söylemişti. Ancak Kim'in daha sonra bir fabrika açılışında görüntülenmesiyle iddialar doğrulanmamış, Ji açıklamaları nedeniyle özür dilemişti.