Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, puanla tanışamayan Fransız ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.
Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Her iki takım da yarın ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.
RAFAEL LEAO MÜCADELEDE YOK
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle yarın görev alamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.
Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.
Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.
Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.
OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, yarın ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek.
Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
LILLE'DE TANIDIK İSİMLER
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.
Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.
Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.
LILLE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Fransa ekibi Lille'de yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, yarın forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.
Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.
LILLE, FRANSA'DA 4. SIRADA
Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor.
Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı.
DEVLER LİGİ'NDE LILLE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.
Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.