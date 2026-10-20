Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.