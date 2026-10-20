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        Haberler Magazin "Breaking Bad"in 'Hank'i Dean Norris iflas etti

        "Breaking Bad"in 'Hank'i Dean Norris iflas etti

        Dünyaca ünlü "Breaking Bad" dizisinde DEA ajanı 'Hank Schrader' karakteriyle hafızalara kazınan Dean Norris'in sahibi olduğu "Swing Inn Cafe", borç yükü nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti

        Televizyon tarihinin en popüler dizileri arasında yer alan "Breaking Bad"de 'Hank Schrader' rolüyle dünya çapında üne kavuşan Dean Norris'in mekanı iflas etti. ABD'li oyuncu ve eşi Bridget’ın 2022 yılında 1,3 milyon dolara satın aldığı "Swing Inn Cafe" mali kriz nedeniyle mahkemeye başvurdu.

        Kaliforniya’nın Temecula kentinde ilk olarak 1927 yılında "Mother’s Cafe" adıyla kurulan ve 99 yıllık bir geçmişe sahip olan Swing Inn Cafe, popüler barbekü ve kahvaltı mekanlarından biri olarak biliniyor.

        ABD basınında yer alan bilgilere göre; restoranın toplam borcunun yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesinde olduğu, varlıklarının ise 147 bin 810 dolar olarak kayıtlara geçtiği görüldü. Borcun en büyük kısmını oluşturan 1,57 milyon dolarlık tutarın bir bankaya ait teminatlı borç olduğu bildirildi.

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        Dizide 'Walter White Jr.' karakteriyle tanınan RJ Mitte geçtiğimiz günlerde 34 yaşında hayatına son vermişti. Mitte'nin canlandırdığı rol, dizide Norris'in oynadığı karakterin yeğeniydi.

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