AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun bey partimize katıldılar. Kendisine hoş geldin diyoruz. Kendi evinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Başka vekil ve belediye başkanı katılımları da göreceğiz.

FON SORUŞTURMASI

Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz. Fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıları, vatandaşları hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türk ekonomisine zarar verecek değerlendirmelerin doğru olmadığını da ifade ediyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf şekilde yürütülmesi hassasiyetimiz var. Teklif edilen kanun komisyonda kabul edildi. Muhtemelen bu hafta görüşülecek. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından bahsettiğim yaklaşımları garanti altına alırken bunun yanında bir daha böyle şeylerin tekerrür etmemesi için yapısal tedbirlerin alınması, sistemsel vites yükseltilmesi son derece önemlidir.

MECLİS'TEKİ FON TASFİYESİ TEKLİFİ

Düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik, yaptırım ve caydırıcılığın artırılmasına dönük kalıcı ve kapsamlı değişiklikleri öngören taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun taslağı üzerine yapılan çalışmada birinci olarak kanun teklifiyle tasfiyesine karar verilen yatırım fonları adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiyesi hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefliyor. Geri kalanın fon sahibine ödenmesi şekilde hedefleniyor.

Tüm bunun siyasi çerçevesini oluştururken fon şeytanları ve fon dolandırıcıları dediğimiz sahtekâr ve tamahkârla meşru yatırımcıyı ayırt etmek, buradaki sorun ile ekonominin bütünü arasındaki ayırt edici yaklaşımlara önem vermek önemli. Siyasi linç kampanyasıyla insanları hedef gösterilmesi doğru değil. Üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz. Bunun yolu adliyenin ve maliyenin çalışmaları çerçevesinde bütün gerçeğin açığa çıkmasıdır.

"GERÇEK SONUNA KADAR AÇIĞA ÇIKACAK"

Siyasi polemik konusu yapmak üzere çeşitli şeyler çarpıtıldığında iş yanlış yerlere kaydırılmış oluyor. Burada kararlılığımız net ve açıktır. Fon şeytanlarının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbir önemi yoktur. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak. Yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.

IRAK AÇIKLAMASI

Irak'ın bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanımızın yıllardır verdiği mücadele var. Irak'ta çeşitli başbakanlarla çalıştı sayın Cumhurbaşkanımız. Türk, Kürt, Arap ve meslek unsurlarının bir arada yaşaması, bütünsel Irak'ın ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın uzun zamana yayılan gayreti, emeği var. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kendilerine hak ettikleri yeri bulabilmeleri önemliydi. Sayın Ali Zeydi bu çerçevede son derece kapsayıcı çalışmalar ortaya koyuyor.

Sayın Zeydi'nin hem terörsüz bölgede hem de hükümet modelinin ortaya çıkması konusunda doğru yaklaşımları var. Irak'ın asli unsuru olan Kürtler ve Araplarla birlikte Türkmen kardeşlerimizin tarihi bir aşamaya geçmiştir. Türkiye açısından Irak'ın bütünlüğü, egemenliği ve bundan sonraki geleceğe herkesi kapsayan hükümet modelini belirlenmesi bakımından son derece önemlidir. Samana'yı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle durduğu konu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecindeki gelişmeler. Sayın genel başkanımız ve sayın Cumhurbaşkanımız bu politikanın başarıya ulaşması için gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda MYK ve MKYK'mıza uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye ve bölge sürecinin ne kadar kıymetli bir süreç olduğunu hep beraber görüyoruz. Gazze, İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yaptığı saldırılar. Ayrılıkçı grupların faaliyetlerini görünce çok daha büyük siyasi projenin uygulamaya koyulduğunu görüyoruz.

Netanyahu'nun haritası dün ortaya çıkmıştı. Siyonist işgalcilik ve emperyalist bölücülük ortaya çıkmış. Türk, Kürt ve Arapların arasında fitne çıkarmak için tüm çabaları devreye sormuş durumda. Bu emperyalizme karşı en güçlü duruşu bölge halkları olarak sergilemek durumundayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin birbirinden ayrılmaz kader birliği olan süreç ve kavramlar olduğunu ifade etmiştik. Bu bölgedeki kardeş ülke halkları üzerinde Siyonist ve emperyalist bölücülük projelerin berhava edilmesi bakımından kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

Sayın Neçirvan Barzani, bu adımları sebebiyle sayın Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini vurgulamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın siyasi gayretini o çerçevede sürdürdüğünü ifade etmek isterim. Zaman zaman terörsüz Türkiye ve bölge sürecinin aksamalar olduğuna dair görüşler ortaya çıkıyor. Bazen 1 ayda gidemediğiniz ilerlemeyi 1 günde elde edersiniz. Bazen tersi olur. O sebeple önemli olan buradaki çalışmaların doğru yapılmasıdır. Çok sayıda olumsuz cümle, söylem, negatif yaklaşım görüyoruz. Tek tek bunlara cevap vermeye kalksak odağımızı kaybederiz. Odağımız konusunda hassasiyetimizi en güçlü şekilde korumalıyız.

"MECLİS DEVREYE GİRMİŞTİR"

Birtakım kavramsal çerçeveler birbiriyle çarpıştırıyor, öncelikler sonralıklar birbiriyle çarpıştırılıyor. Esas bellidir, sayın Bahçeli'nin çağrısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin devlet politikasıyla birlikte Meclis devreye girmiştir. PKK terör örgütünün tasfiyesini tamamlayacak mekanizmanın ne olduğuna dair kanun 467 gibi tarihi kararla çıkmıştır. Bundan sonra yapılması gereken, kanunun gereklerini yerine getirmektir. Onun dışında sürekli olarak mekanizma üzerinde yorumlar, çeşitli tarih bidirmeler, çeşitli yol göstermeler, olumsuz değerlendirmeler bu meselenin dışındadır.

Yüce Meclis'in onayladığı yasayla birlikte yol haritası berraklaşmıştır. Siyasi, sosyal tarafı kanuni zemini oluşmuştur. Yıllardır şu söylenirdi, bu işlerde siyasi irade olsa bile kanuni zemin olduğu için ilerlemiyor denmiştir. Kanuni zemin oluşmuştur. Terörsüz Türkiye ve bölge sürecinde flu alan oluşturmaya çalışan hangi odak olursa olsun Siyonist işgalciliğin ve emperyalist bölücülüğün yanında kendisini konumlandırılmış olur.

"BU SÜREÇ HERKESİN FAYDASINA OLAN BİR SÜREÇTİR"

Bu süreç herkesin faydasına olan süreçtir. O sebeple bunun karşısında duranın tüm bu kavramlarla kavgası olduğu ortaya çıkmış olur. Dikkatli dil kullanmak lazım. Yanlış projelerin parçası olacak yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Olumlu anlamda çok adımlar atıldı. Bunları güçlendirecek adımlar konusunda irade Cumhur İttifakı'nda irade vardır. İstihbari, siyasi olarak biliyoruz; süreci sabote etmek isteyen bazı ülkeler bazı odaklar olduğunu görüyoruz. Herkes basiret ve sağduyu ile doğru sonuca ulaşmayı sağlamalıdır.

GAZZE PLANI'NIN İŞLETİLMEMESİ

İsrail'de seçimler vesilesiyle mevzi kaybeden soykırım şebekesi burada hem Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesini engellemeye çalışıyor. Hamas kabul ettiği halde Netanyahu hükümeti ikinci aşamaya geçilmesini kabul etmiyor. En basitinden yeterli miktarda insani yardımın oraya ulaşmasını engelliyor. Gazze'de insan öldürmeye devam ediyor. Batı Şeria'da hırsızlık bölgeleri, işgal bölgeleri açıyorlar. Yerleşimci tabiri yanlış tabir. Filistinli'nin toprağına çökenin ismi yerleşimci değil hırsızdır. Orada kendisine yer yapmaya çalışan hırsızlık şebekesidir.

İsrail'de seçimler vesilesiyle mevzi kaybeden soykırım şebekesi burada hem Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesini engellemeye çalışıyor. Hamas kabul ettiği halde Netanyahu hükümeti ikinci aşamaya geçilmesini kabul etmiyor. En basitinden yeterli miktarda insani yardımın oraya ulaşmasını engelliyor. Gazze'de insan öldürmeye devam ediyor. Batı Şeria'da hırsızlık bölgeleri, işgal bölgeleri açıyorlar. Yerleşimci tabiri yanlış tabir. Filistinli'nin toprağına çökenin ismi yerleşimci değil hırsızdır. Orada kendisine yer yapmaya çalışan hırsızlık şebekesidir.

Batı Şeria'daki Filistin toprağını çalmaya çalışan gelişmeler karşısında bütün gücümüzle gereken mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir diplomasi yürütmeye devam ediyor. Netanyahu zemin kaybettikçe, seçim kampanyasını Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerine kurmaya çalışıyor. Bunun bizim için hükmü yok. İsrail'in Cumhurbaşkanımız hakkında bütün açıklamaları yalan siyaseti üzerine kuruludur. Bu hezeyanların soykırımı ve onların siyasi sıkışmışlıklarını örtbas edecek hiçbir tarafı yoktur.

İSTANBUL'U VURAN SEL

İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili olarak gerçekten çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer illerde de felaket oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve devletin ilgili kurumları çalışmaları yapıyorlar. Birtakım zararların tazmini konusunda yaklaşımları vatandaşlarımız somut olarak görecekler.

MECLİS'E SUNULAN MEKKE ANLAŞMASI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması bilindiği gibi Meclis'e sevk edildi. Şimdiye kadar bu konuda maalesef yalan söylendi. Burada NATO'ya alternatif olmadığını net bir şekilde ifade ettik. NATO üyesi pekçok ülkenin güvenlik mimarisinin tamamlayıcısı olarak içinde bulunduğu başka anlaşmalar var. Mekke Anlaşması kapsamındaki askeri destek, kuvvet konuşlandırılması ve diğer unsurların Meclis'in onayı olmadan hükümetimiz tarafından hayata geçirilmesine dair yalan siyaset dolaşıma sokuldu. Anayasal süreçler dahilinde bu anlaşma işletilecektir. Başka ülkelerin de bu anlaşmaya katılması son derece kıymetli olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlaşmanın içerdiği çeşitli modelleri gündeme getirmiştir. Mekke Antlaşması Doğu Akdeniz'de Kızıldeniz'e kadar uzanan bölgede barış, istikrarı ortaya koyma yaklaşımınız ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeyi içeren işbirliklerin sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektir. Bazı çevreler bilgi sahibi olmadan bunu bir eksen kayması olarak değerlendirdiler. Bunların hepsi asılsızdır.

SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI

Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları güçlü şekilde kınadık. Mekke-i Mükerreme'ye yapılan saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırılar kardeş Suudi Arabistan'ın güvenliğine tehdit etmesi bakımından reddettiğimiz ve kınadığımız faaaliyetlerdir. Bölgesel değil küresel barışı da doğrudan etkileyecek sonuç doğurur. Körfez bölgesindeki tırmanmalar konusunda, kardeş ülkelere dönük saldırıların sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'la dayanışmamız konusundaki diplomasi trafiğini yürütmektedir."