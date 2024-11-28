Dünyanın en tehlikeli denizleri fırtına ve tehlikeyle dolu bir macera sunuyor! İşte en usta kaptanların bile açılmaya çekindiği o sular!

KARADENİZ: DERİNLİKLERİN VE ŞİDDETLİ FIRTINALARIN YUVASI

Karadeniz, güçlü akıntılar ve tahmin edilemeyen fırtınalar nedeniyle dünyanın en zorlu sularından biri olarak kabul edilir. Ortalama derinliği 3 kilometrenin üzerinde olan bu deniz, hem gemiciler hem de doğa bilimciler için büyük bir meydan okumadır.